Якщо отруєння школярок було навмисним, злочин має каратися смертю, – верховний лідер Ірану

З листопада понад 1000 дівчат, які брали у протестах проти обов’язкового носіння хіджабу, захворіли після отруєння.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що отруєння школярок є злочином, який не можна пробачити і який має каратися смертю, якщо він був навмисний.

Про це пише Reuters з посиланням на державне телебачення країни.

За даними державних ЗМІ та офіційних осіб, з листопада понад 1000 дівчат захворіли після отруєння. Деякі політики звинувачують у цьому релігійні групи, які виступають проти освіти для жінок.

“Влада повинна серйозно зайнятися питанням отруєння студентів. Якщо буде доведено, що це було навмисно, винні в цьому непростимому злочині повинні бути засуджені до смертної кари”, – сказав Алі Хаменеї.

Отруєння почалося в листопаді у священному для шиїтських мусульман місті Кум і поширилося на 25 із 31 провінції Ірану, що спонукало деяких батьків забирати дітей зі школи та протестувати.

Влада звинуватила “ворогів” Ісламської Республіки у використанні нападів для підриву духовенства. Але підозри впали на жорсткі групи, які діють як самопроголошені охоронці своєї інтерпретації ісламу.

У Білому домі назвали отруєння ганебними. “Ймовірність того, що дівчат в Ірані отруюють просто за те, що вони намагалися отримати освіту, є ганебною, це неприйнятно”, – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Сполучені Штати закликали провести незалежне розслідування, щоб визначити, чи були отруєння пов'язані з протестами.Іцниденти сталися у критичний момент для духовних правителів Ірану після місяців протестів через смерть торік у вересні 22-річної Махси Аміні, яку поліція затримала “за порушення правил носіння хіджабу”.

Протести переросли у найбільший з 1979 року публічний протест у державі, але загалом затихли з грудня, коли влада почала жорстоко придушувати акції і страчувати осіб, затриманих за протести.

Близько 20 000 людей було заарештовано під час заворушень, і щонайменше 500 вбито силами безпеки. Багато людей були піддані тортурам у в’язниці.

Нагадаємо, у лютому влада Ірану підтвердила, що триває розслідування інформації про отруєння школярок за участь у протестах проти обов’язкового носіння хіджабу. Провести розслідування закликали в ООН.

Найбільш імовірною причиною отруєнь називають слабкий фосфорорганічний агент.