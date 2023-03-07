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У столиці Болгарії планують перенести пам'ятник Радянській армії за межі центру міста

“Цей пам'ятник, який називає армію, що окупувала нашу країну, "визволителем", вводить в оману молоде покоління”. 

У столиці Болгарії планують перенести пам'ятник Радянській армії за межі центру міста
Фото: Вікіпедія

Великий пам'ятник Радянській армії в Софії може бути демонтований у найближчому майбутньому після багаторічної опозиції з боку партії ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на місцеві видання.

Хоча проєвропейська коаліція "Демократична Болгарія" подала свою пропозицію про демонтаж пам'ятника до міської ради Софії ще три роки тому, тільки зараз вона включена до порядку денного одного з комітетів і, ймовірно, буде обговорюватися на запланованій на четвер сесії ради.

Згідно з пропозицією "Демократичної Болгарії", мер Софії Йорданка Фандакова має звернутися до держави з проханням перевести пам'ятник у державну власність і перенести його за межі центру міста.

"Пам'ятник був побудований для пропаганди, щоб він знаходився в центральному місці, щоб повз нього постійно проходили люди. Сьогодні ця пропагандистська мета відпала, а разом з нею - і потреба в його центральному розташуванні, завдяки якому він домінує над усіма болгарськими установами", - йдеться у пропозиції, в якій також зазначається, наскільки небезпечним є пам'ятник для перехожих.

У документі також зазначається, що пам'ятник не пов'язаний з історичною подією.

Радянський Союз оголосив війну Болгарії 5 вересня 1944 року і вступив на болгарську територію 8 вересня 1944 року. Окупація тривала до 1947 року і коштувала Болгарії 82 мільярди левів через втрату сировини та сільськогосподарського виробництва.

"У цьому сенсі цей пам'ятник, який називає армію, що окупувала нашу країну, "визволителем", вводить в оману молоде покоління, яке не було свідком того часу і не вивчало його в школі", - йдеться у заяві "Демократичної Болгарії".

Хоча партія Борисова відмовилася розглядати пропозицію, подану три роки тому, минулого тижня Борисов несподівано висловився за демонтаж пам'ятника.

Він закликав негайно видалити напис з монумента, який був розбитий громадянином на знак протесту проти російської агресії в Україні. Через кілька годин Фандакова повідомила, що комісія визнала напис небезпечним і що він буде видалений.

Перед цим Борисов також заявив, що муніципальні радники ГЕРБ у Софії приєднаються до ініціативи "Демократичної Болгарії" щодо демонтажу пам'ятника.

Міська рада має рішення від 1993 року про демонтаж пам'ятника, яке не було виконано.

З початком війни в Україні пам'ятник став місцем антивоєнних протестів, і кілька днів тому протестувальники зняли напис про те, що Радянська армія звільнила Болгарію в 1944 році.

Нагадаємо, 1 лютого Болгарія визнала Голодомор геноцидом українців. Жертв Голодомору згадуватимут. 

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