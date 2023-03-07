У Бахмуті залишаються до 4 000 мирних жителів, – Верещук

До широкомасштабного вторгнення у місті мешкали понад 70 000 людей.

Наразі у Бахмуті Донецької області зруйновано або пошкоджено 80% будівель, у місті залишаються до 4 000 цивільних, серед них 38 дітей.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“У Бахмуті станом на сьогодні залишаються менш ніж 4 000 людей. Якщо говорити про дітей, то приблизно 38 дітей, те, що ми знаємо, сьогодні залишаються в Бахмуті”, – розповіла вона.

За інформацією Верещук, 80% будівель у місті зруйновано або пошкоджено внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, бої за Бахмут тривають із липня 2022 року. У Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ продовжує намагатися оточити та захопити місто Бахмут, але її дії безуспішні. На захоплення міста російські окупанти кинули підготовлені підрозділи ПВК Вагнер та інших регулярних частин армії Росії.

До військових дій у Бахмуті мешкало понад 70 000 людей, у тому числі близько 12 000 дітей.