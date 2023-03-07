У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Український воїн, якого розстріляли російськи окупанти після слів “Слава Україні”, був військовослужбовцем 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Важлива інформація! Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти стратили після його слів "Слава Україні!" За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

Наразі тіло військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.