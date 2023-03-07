У Судаку окупанти затримали кримського татарина Муртазаєва за підозрою у підриві залізничної колії

У Судаку ввечері 6 березня окупанти затримали кримського татарина Едема Муртазаєва за підозрою у підриві залізничної колії.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“За повідомленням з окупованого Криму, сьогодні ввечері (6 березня, - ред.), близько 21:00, озброєні люди скоїли напад на будинок кримського татарина Муртазаєва Едема, який знаходиться в житловому масиві Ян'и Маале (Судак). Незабаром нападники силою посадили господаря будинку Муртазаєва Едема та його дружину в машину і вивезли у невідомому напрямку”, - йдеться в повідомленні.

За словами Чубарова, вторгнення до будинку Муртазаєва та подальші дії в будинку зафіксовані камерами віддаленого відеоспостереження, встановленого у будинку.

Пізніше стало відомо, що Едему Муртазаєву висунуто звинувачення за частиною 1 статті 281 КК РФ "Сприяння диверсійній діяльності" (введена федеральним законом від 29.12.2022 N 586-ФЗ). При цьому Едема Муртазаєва підозрюють у підриві та пошкодженні частину залізниці за 12 кілометрів від станції “Сімферополь” у районі села Поштове Бахчисарайського району.

Як відомо, 24 лютого у Бахчисарайському районі невідомі пошкодили залізничну колію. Через це російські спецслужби провели рейд по домівках місцевих кримських татар.

Нагадаємо, РФ незаконно утримує на своїй території 116 кримських татар. В тимчасово окупованому Криму не припиняються незаконні обшуки.