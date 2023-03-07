Учора росіяни обстріляли Херсонську область 65 разів, є поранені

Ворог знову бив по житлових кварталах облцентру.

Минулої доби російська армія обстріляла Херсонську область 65 разів: окупанти випустили з важкої артилерії та “Градів” 364 снаряди.

По самому Херсону били тричі. 8 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“Є постраждалі серед цивільного населення – чотири людини поранені”, – сказав він.

Прокудін додав, що з окупованої території області евакуювали ще 52 особи.

Нагадаємо, днями в Херсонській області на залишеній окупантами вибухівці підірвався трактор. Одна людина загинула, одна отримала поранення. Влада області закликала мешканців не ходити в поля, дісосмуги та інші потенційно заміновані місця.