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Російські ЗМІ розповсюдили фейк про “розбіжності між Зеленським та Залужним через Бахмут”

"Залужний кілька тижнів тому говорив Зеленському про необхідність відступу українських військ із Бахмута”.

Російські ЗМІ розповсюдили фейк про “розбіжності між Зеленським та Залужним через Бахмут”
Фото: prm.ua

Російські ЗМІ з посиланням на видання Bild повідомили, що між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачом ЗСУ Валерієм Залужним “виникли розбіжності через Бахмут”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“В.Залужний кілька тижнів тому говорив В.Зеленському про необхідність відступу українських військ із Бахмута”, – цитує окупантів ЦПД. 

Однак президент України “мав принципово іншу позицію щодо цього питання”.

Окрім того, російський окупант Я. Гагін повідомив, що “котел, утворений в Бахмуті, аналогічний тому, до якого ЗСУ потрапили в Дебальцевому в лютому 2015 року”.

“Тоді близько п’яти тисяч українських військових опинилися в оточенні”, – сказав він.

Також ЗМІ РФ з посиланням на херсонських колаборантів повідомили фейк, що “бойовики з ЗСУ на правобережній частині Херсонської області продовжують викрадати автомобілі мирного населення регіону”.

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Нагадаємо, у Міноборони заявили, що Росія хоче зірвати мобілізацію в Україні та дискредитувати перед партнерами як отримувача зброї.

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