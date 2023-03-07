Російські ЗМІ розповсюдили фейк про “розбіжності між Зеленським та Залужним через Бахмут”

"Залужний кілька тижнів тому говорив Зеленському про необхідність відступу українських військ із Бахмута”.

Російські ЗМІ з посиланням на видання Bild повідомили, що між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачом ЗСУ Валерієм Залужним “виникли розбіжності через Бахмут”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“В.Залужний кілька тижнів тому говорив В.Зеленському про необхідність відступу українських військ із Бахмута”, – цитує окупантів ЦПД.

Однак президент України “мав принципово іншу позицію щодо цього питання”.

Окрім того, російський окупант Я. Гагін повідомив, що “котел, утворений в Бахмуті, аналогічний тому, до якого ЗСУ потрапили в Дебальцевому в лютому 2015 року”.

“Тоді близько п’яти тисяч українських військових опинилися в оточенні”, – сказав він.

Також ЗМІ РФ з посиланням на херсонських колаборантів повідомили фейк, що “бойовики з ЗСУ на правобережній частині Херсонської області продовжують викрадати автомобілі мирного населення регіону”.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що Росія хоче зірвати мобілізацію в Україні та дискредитувати перед партнерами як отримувача зброї.