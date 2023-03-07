Сьогодні в Україні невеликий мокрий сніг та дощ, температура до +8

Сьогодні в Україні, крім півдня, невеликий мокрий сніг та дощ, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомили в Українському гідрометерологічному центрі.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині 9-14° тепла.

8 березня в Україні, крім південної частини та більшості центральних областей, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, у Карпатському регіоні помірні опади; температура вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 7-14° тепла.

9 березня у західних, північних областях мокрий сніг та дощ; на решті території невеликий дощ, у південних (вночі і в центральних) областях без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та у більшості центральних областей плюс 7-12°, у південних та східних областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

10 березня у західних, північних областях вночі мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-7° тепла.

На решті території дощ, вночі у південно-східній частині, вдень у більшості центральних областях без істотних опадів; температура вночі 1-7° тепла, вдень у центральних областях 6-12°, у південних та східних областях 10-15°.

Нагадаємо, минула зима в Києві була тепліша за норму і увійшла у вісімку найтепліших зим у столиці з 1881 року.