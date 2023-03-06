У Харкові викрили незаконну аптеку, у якій продавались нарковмісні ліки без рецептів

Поліція викрила у Київському районі Харкова зловмисників, які незаконно відкрили аптеку. Вони продавали у ній нарковмісні ліки без рецептів.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Не маючи жодного відношення до фармацевтичної галузі, співмешканці орендували кіоск з вивіскою “Аптека”, за підробними документами і печатками закупили продукцію та реалізовували її за готівковими або безготівковими розрахунками”, - повідомили в поліції.
Правоохоронці підкреслили, що зловмисники продавали нарковмісні препарати без рецепта лікаря.
Під час обшуку були вилучені лікарські засоби різного типу та виду. Також у аптеці знайшли 28 заповнених форм рецептурних бланків, які були заповнені від імені лікаря міської поліклініки.
“За висновками експертів вилучені препарати містять наркотичний засіб кодеїн, а вилучені рецептурні форми заповнені 37-річною зловмисницею від імені лікаря”, - наголосили правоохоронці.
Зазначається, що аптеку відкрили 37-річна жінка та 36-річний чоловік, у котрих не було документів на здійснення господарської діяльності.
Наразі жінці повідомлено про підозру у скоєнні двох злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні одного злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, патрульні Київщини під час типової перевірки викрили драгдилера з оптовою партією особливо небезпечних наркотиків.