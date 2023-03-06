СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

Служба безпеки України затримала в Одеській області заступника голови ОВА Ігоря Ткачука.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни", - написав Марченко.

Він додав, що всі подробиці щодо суті справи "будуть доведені пізніше".

"Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають", - підкреслив очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила на системній корупції заступника начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації.

До цього Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему поборів на Одеській митниці. Митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари за кордон.