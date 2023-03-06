Служба безпеки України викрила колишнього бойовика російських окупаційних угруповань у ході контрдиверсійних заходів в Одеській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону «Спарта» терористичної організації «ДНР» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

У складі ворожого угруповання він обстрілював оборонні позиції українських військ, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на «курсах» снайперів. Але після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України.

Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину. Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів. Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

При обшуках за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-карти із доказами його злочинної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру 27 “депутатам народної ради лнр”, які організовували псевдореферендум на Луганщині.