Окупанти закрили на в'їзд Лисичанськ

Не окупованій Луганщині не можна отримати соціальні виплати без паспорта РФ.

У Луганській області російські окупанти знову закрили на в’їзд Лисичанськ – потрапити у місто можна тільки за наявності реєстрації і документів російського зразка.

Про це повідомляє у Facebook Луганська ОВА.

Зазначається, що без російського паспорта не можна отримати допомогу на народжену дитину.

В ОВА також інформують, що Росія впроваджує різну “державну політику” в окремих населених пунктах Луганщини.

“Так, якщо в Сєвєродонецьку загарбники хоча б показово вставляють вікна в обрані будинки, де, переважно, самі й мешкають, то в сусідньому Рубіжному навіть це запропонували зробити за гроші. Навесні, коли люди якось пережили зиму без вікон, або вставили їх за власний рахунок”, – ідеться в повідомленні.

На Луганській ділянці фронту протягом дня відбулося 14 боєзіткнень, внаслідок яких ліквідували 34 загарбників та щонайменше 62 дістали поранення. Також знищено два ворожих танки Т-72, БМП і самохідний міномет “Тюльпан”.

Нагадаємо, Кремінна та Білогорівка залишаються найбільш "гарячими" точками Луганського напрямку.