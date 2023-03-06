Цієї ночі сили ППО збили 13 із 15 ворожих ударних безпілотників

У ніч з 5 на 6 березня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-131/136". Ворог запустив їх з північного напрямку – Брянської області.

Сили оборони знищили 13 із 15 безпілотників. Про це повідомили в Телеграм Повітряних Сил.

"Усього зафіксовано п’ятнадцять пусків ударних БпЛА. 13 "шахедів" знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні Сили ЗСУ Telegram

Про роботу ППО уночі повідомляли, зокрема, Київська та Дніпропетровська області. У Дніпропетровській збили чотири апарати.