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Цієї ночі сили ППО збили 13 із 15 ворожих ударних безпілотників

Окупанти запустили іранські БпЛА з північного напрямку. 

У ніч з 5 на 6 березня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-131/136". Ворог запустив їх з північного напрямку – Брянської області. 

Сили оборони знищили 13 із 15 безпілотників. Про це повідомили в Телеграм Повітряних Сил. 

"Усього зафіксовано п’ятнадцять пусків ударних БпЛА. 13 "шахедів" знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні Сили ЗСУ Telegram

Про роботу ППО уночі повідомляли, зокрема, Київська та Дніпропетровська області. У Дніпропетровській збили чотири апарати. 

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