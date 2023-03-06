Росіяни обстріляли з “Градів” і важкої артилерії Херсонщину: загинули троє людей

Учора окупанти 74 рази обстріляли з важкої артилерії і “Градів” Херсонську область. Унаслідок ворожих атак загинули троє людей.

Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 74 обстріли, випустивши 346 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Є жертви серед цивільного населення: троє людей загинули, двоє з них – діти", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обласний центр загарбники обстріляли чотири рази – 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

За добу з деокупованої території області евакуйовано 51 людину.

Нагадаємо, у суботу 4 березня окупанти 78 разів били по Херсону та області. Є влучання у будинки і державне підприємство. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє отримали поранення.