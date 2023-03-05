Головне за день. Неділя, 5 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,ворожі обстріли , наслідки ворожого ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі, арешти в Білорусі. Яким запам’ятається 375-й день повномасштабної війни.

У Запоріжжі на місці влучання ракети в житловий будинок завершилися аварійно-пошукові роботи. Станом на 16:00 5 березня, за даними поліції, безвісти зниклими є одна жінка та один чоловік.

Раніше повідомлялось, що з-під завалів будинку рятувальники деблокували 13 загиблих (9 жінок, 3 чоловіків та дитину).

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російська окупаційна армія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Поточної доби росіяни завдали 23 авіаційних та чотирьох ракетних ударів, а також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 5 березня – в новині.

Армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади Херсонської області, повідомляє Херсонська ОВА.

Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди. Через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини, жінка та двоє дітей.

5 березня російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Харківської області.

Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці. Наразі всі деталі трагедії встановлюються.

У Білорусі другий день тривають обшуки та арешти через вибухи на аеродромі Мачулищі, де 26 лютого підірвали російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна". "Учора та сьогодні в Мінській області чекісти проводять рейди та затримання через пошкоджений літак у Мачулищах", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначають, що співробітники КДБ арештовують усіх, хто переслідувався за адміністративно-політичними статтями з 2020 по 2023 роки. Після обшуків людей везуть до СІЗО КДБ. Наразі відомо не менше 10 таких випадків.

Дипломатичні кроки щодо повернення Україні Запорізької атомної електростанції наразі не мають успіху, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше – на демілітаризації станції, по-друге – виході із ЗАЕС працівників Росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Путіна про те, що ЗАЕС – це «федеральна» власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою «Запорізька станція", – розповів Галущенко.

Очільник Міненерго наголосив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, «тривожні сигнали». Російські військові «вкрай непрофесійно» поводяться на станції.

«Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані», – зазначив Галущенко.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!