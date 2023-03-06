Російське командування хоче повертати поранених окупантів в армію, аби поповнити чисельність підрозділів

У Донецьку військкомати отримали вказівку уточнити персональні дані офіцерів запасу віком до 65 років.

Російське командування хоче повертати поранених окупантів в армію, аби поповнити чисельність поріділих підрозділів.

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, у готелі "Донбас" міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганщини працює військово-лікарська комісія.

Її робота спрямована на те, аби визнати придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ, щоби надалі повернути їх у стрій.

Крім цього, нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку військові комісаріати отримали вказівку уточнити персональні облікові дані офіцерів запасу віком до 65 років включно, а також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років.

Нагадаємо, втрати росіян з початку широкомасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 153 770 осіб. За минулу добу, 5 березня, українські військові ліквідували близько 650 окупантів.