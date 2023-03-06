Українські прикордонники розповіли про ситуацію в Бахмуті за день, 6 березня.

Відео оприлюднила Державна прикордонна служба на своїх сторінках у соцмережах.

За словами бійця, ситуація в місті складна, рашисти активно штурмують позиції українських захисників.

"..Але безуспішно, зазнаючи при тому колосальних втрат. З відчаю, скоріш за все, він спробував знищити два мости. Натомість все рівно ми отримуємо все, що нам необхідно", - розповів військовий.

Нагадаємо, на Ставці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав частини, що обороняють місто і підступи до нього.