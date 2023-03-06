«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Прикордонники про бої в Бахмуті: з відчаю росіяни спробували підірвати два мости

Ворог активно штурмує українські позиції, але безуспішно.

Прикордонники про бої в Бахмуті: з відчаю росіяни спробували підірвати два мости
Фото: Олександр Ратушняк

Українські прикордонники розповіли про ситуацію в Бахмуті за день, 6 березня.

Відео оприлюднила Державна прикордонна служба на своїх сторінках у соцмережах.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За словами бійця, ситуація в місті складна, рашисти активно штурмують позиції українських захисників.

"..Але безуспішно, зазнаючи при тому колосальних втрат. З відчаю, скоріш за все, він спробував знищити два мости. Натомість все рівно ми отримуємо все, що нам необхідно", - розповів військовий.

Нагадаємо, на Ставці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав частини, що обороняють місто і підступи до нього.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також