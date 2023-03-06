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МЗС взаємодіє з британською поліцією, яка розслідує смерть 14-річної українки

Посольство України у Великобританії встановлює зв'язок із рідними загиблої.

МЗС взаємодіє з британською поліцією, яка розслідує смерть 14-річної українки
Фото: EPA/UPG

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що проінформовані про смерть українки у графстві Девон у Великобританії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.

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Як передає Sky News, дитина зникла ввечері у суботу, 4 березня. Правоохоронці підняли в повітря вертоліт для пошуків і на одному з пляжів знайшли непритомну дитину. Її доставили до лікарні. Там вона невдовзі померла. За інформацією поліції, смерть вважають незрозумілою. Правоохоронці закликали зголоситися усіх, хто має відеозаписи із камер спостереження, допомогти у розслідуванні.

"Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин, встановлює зв'язок із рідними. Причини смерті має визначити розслідування, яке розпочалося", - зазначили в пресслужбі українського МЗС.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест щодо негуманного поводження із громадянином України Міхеілом Саакашвілі, який утримується за ґратами в Грузії.

Тим часом в Україні помер уже восьмий громадянин Великобританії.

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