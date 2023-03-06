ЗСУ знищили три моторних човни разом з ДРГ окупантів

Українські захисники в районі Великого Потьомкінського острова біля Херсона знищили три переоблаштованих військами РФ цивільних моторних човни разом із ДРГ.

Ліквідовано 18 окупантів, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання по ретельно вивірених координатах, скоротили ворожі потужності на три зенітно-ракетних комплекси, дві одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі (Херсонщини - ред.), знищено два спостережних пости та склад з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські десантники знищили підрозділ російських окупантів на одному з важливих напрямків фронту. У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗС України.