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ЗСУ знищили три моторних човни разом з ДРГ окупантів

Також знищено три зенітно-ракетних комплекси росіян.

ЗСУ знищили три моторних човни разом з ДРГ окупантів
Фото: StratСom Ukraine

Українські захисники в районі Великого Потьомкінського острова біля Херсона знищили три переоблаштованих військами РФ цивільних моторних човни разом із ДРГ. 

Ліквідовано 18 окупантів, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання по ретельно вивірених координатах, скоротили ворожі потужності на три зенітно-ракетних комплекси, дві одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі (Херсонщини - ред.), знищено два спостережних пости та склад з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що українські десантники знищили підрозділ російських окупантів на одному з важливих напрямків фронту. У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗС України.

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