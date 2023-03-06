Захоплення Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни, – Остін

Голова Пентагону вважає, що місто більше має символічне, аніж оперативне чи стратегічне, значення.

Захоплення Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни, вважає міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, це місто має більш символічне значення, ніж оперативне, і успіх росіян у ньому не означатиме, що Москва відносила імпульс, пише The Guardian.

"Я думаю, там більше символічна цінність, ніж стратегічна та оперативна", – сказав він журналістам під час візиту до Йорданії.

Остін наголосив, що не буде прогнозувати, чи вдастся окупантам захопити Бахмут.

"Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби", – сказав він.

Нагадаємо, що ворог намагається захопити Бахмут протягом багатьох місяців. Бої з боку окупантів там ведуть, зокрема, найманці “групи Вагнера”. Однак Москві доводиться замінювати їх на солдатів армії, оскільки велика частина підрозділів "вагнерівців" знищені українськими військовими.

Станом на 4 березня у Східному угрупованні військ оцінювали ситуацію в Бахмуті як важку, але контрольовану.