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Захоплення Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни, – Остін

Голова Пентагону вважає, що місто більше має символічне, аніж оперативне чи стратегічне, значення. 

Захоплення Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни, – Остін
Ллойд Остін та Олексій Резніков
Фото: EPA/UPG

Захоплення Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни, вважає міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, це місто має більш символічне значення, ніж оперативне, і успіх росіян у ньому не означатиме, що Москва відносила імпульс, пише The Guardian.

"Я думаю, там більше символічна цінність, ніж стратегічна та оперативна", – сказав він журналістам під час візиту до Йорданії.

Остін наголосив, що не буде прогнозувати, чи вдастся окупантам захопити Бахмут. 

"Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби", – сказав він.

Нагадаємо, що ворог намагається захопити Бахмут протягом багатьох місяців. Бої з боку окупантів там ведуть, зокрема, найманці “групи Вагнера”. Однак Москві доводиться замінювати їх на солдатів армії, оскільки велика частина підрозділів "вагнерівців" знищені українськими військовими.

Станом на 4 березня у Східному угрупованні військ оцінювали ситуацію в Бахмуті як важку, але контрольовану.

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