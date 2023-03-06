Захоплення Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни, – Остін

Захоплення Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни, вважає міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, це місто має більш символічне значення, ніж оперативне, і успіх росіян у ньому не означатиме, що Москва відносила імпульс, пише The Guardian.
"Я думаю, там більше символічна цінність, ніж стратегічна та оперативна", – сказав він журналістам під час візиту до Йорданії.
Остін наголосив, що не буде прогнозувати, чи вдастся окупантам захопити Бахмут.
"Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби", – сказав він.
Нагадаємо, що ворог намагається захопити Бахмут протягом багатьох місяців. Бої з боку окупантів там ведуть, зокрема, найманці “групи Вагнера”. Однак Москві доводиться замінювати їх на солдатів армії, оскільки велика частина підрозділів "вагнерівців" знищені українськими військовими.
Станом на 4 березня у Східному угрупованні військ оцінювали ситуацію в Бахмуті як важку, але контрольовану.