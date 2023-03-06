Зеленський включив Павлюка до складу Ставки Верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача, туди введено першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Указ підписано 6 березня, він набирає чинності з моменту його публікації.

Павлюк є генерал-лейтенантом Збройних Сил України, 4 березня 2022 року був нагороджений зіркою Героя України. З липня 2021 року до березня 2022 року командував Операцією об'єднаних сил на Донбасі, з березня до травня 2022 року був головою Київської обласної військової адміністрації.

Павлюка було призначено першим заступником міністра оборони Олексія Резнікова 14 лютого.

Нагадаємо, що 21 лютого генерал-лейтенант ЗСУ Павлюк приступив до роботи на посаді першого заступника міністра оборони.