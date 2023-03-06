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Зеленський включив Павлюка до складу Ставки Верховного головнокомандувача

21 лютого Павлюк почав працювати на посаді першого заступника Резнікова.

Зеленський включив Павлюка до складу Ставки Верховного головнокомандувача
Олександр Павлюк
Фото: Telegram/Олександр Павлюк

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача, туди введено першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка. 

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Указ підписано 6 березня, він набирає чинності з моменту його публікації.

Павлюк є генерал-лейтенантом Збройних Сил України, 4 березня 2022 року був нагороджений зіркою Героя України. З липня 2021 року до березня 2022 року командував Операцією об'єднаних сил на Донбасі, з березня до травня 2022 року був головою Київської обласної військової адміністрації.

Павлюка було призначено першим заступником міністра оборони Олексія Резнікова 14 лютого.

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Нагадаємо, що 21 лютого генерал-лейтенант ЗСУ Павлюк приступив до роботи на посаді першого заступника міністра оборони.

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