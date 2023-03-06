Головну танкову силу Росії можуть озброїти 60-річними танками через високі втрати в техніці, – МО Британії

Нещодавно окупанти перекинули в Україну також і старі БТР-50.

Росія через великі втрати в техніці продовжує застосовувати у війні проти українців 60-річні танки Т-62. Існує реалістична ймовірність того, що навіть частини 1-ї гвардійської танкової армії, імовірно головної танкової сили Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

"Раніше перша гвардійська танкова армія мала отримати танки наступного покоління Т-14 "Армата" з 2021", – зазначили в міністерстві.

Останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, вперше поставлені на озброєння в 1954 році, також були вперше ідентифіковані як дислоковані в Україні.

З літа 2022 року близько 800 Т-62 було знято зі зберігання, а деякі отримали модернізовані прицільні комплекси, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час. Однак обидва типи старовинних транспортних засобів матимуть багато вразливостей на сучасному полі бою, зокрема відсутність сучасної динамічної броні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 March 2023



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Нагадаємо, в січні британське МО повідомило розвіддані, що розгорнуті в Україні війська окупантів відмовилися брати на озброєння першу партію танків "Армата", оскільки вона в дуже поганому стані.