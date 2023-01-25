Окупанти відмовляються брати на озброєння сучасні російські танки через їхню несправність, – Міноборони Британії

Росія хотіла випробувати свою розробку на війні в Україні, але з цим незгодні окупаційні військові.

Росія збиралася перекинути в Україну невелику кількість нових основних бойових танків Т-14 "армата".

Але останніми місяцями розгорнуті війська окупантів відмовилися брати на озброєння їх першу партію, оскільки вона в дуже поганому стані. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

"Незрозуміло, які саме аспекти машин викликали таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном і тепловізійними системами Т-14", – зазначили в міністерстві.

У 2021 році російський міністр оборони Сергій Шойгу назвав запланований випуск на 2022 рік лише "дослідно-промисловою" партією. За британською оцінкою, малоймовірно, що будь-які танки Т-14, які розгортаються, відповідатимуть звичайним стандартам для нової техніки, щоб вважатися справною.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YiIweSI6hI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 25, 2023

Т-14 досі не прийнятий Росією на озброєння, хоча це планували зробити ще в 2015.