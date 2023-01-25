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Італія до кінця року постачатиме Україні зброю за спрощеною процедурою

Таке рішення схвалила Палата депутатів країни.

Італія до кінця року постачатиме Україні зброю за спрощеною процедурою
Фото: ЕРА/UPG

Нижня палата парламенту Італії підтримала постанову уряду, яка спрощує процедуру постачання Україні зброї до кінця 2023 року.

Про це пишуть RaiNews.

“Зелене світло від Палати депутатів Україні, яка продовжує дозвіл на продаж Києву військової техніки, матеріалів і обладнання на один рік, до 31 грудня 2023 року”, – зазначає видання.

Рішення підтримали 215 депутатів. Проти проголосувало 46 парламентарів, здебільшого члени проросійського угруповання “Рух 5 зірок”.

Таким чином постачання зброї Києву можливо через урядові укази – міністерств оборони, закордонних справ та економіки. 

Це є відступом від чинного законодавства країни, згідно з яким для постачання військової допомоги потрібен дозвіл законодавців.

Нагадаємо, Італія спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP-T, який має бути переданий Україні. 

Минулого тижня Президент Володимир Зеленський підтвердив, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні готує візит до України.

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