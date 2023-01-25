У Сполученому Королівстві підтвердили смерть двох британських волонтерів на війні в Україні

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило смерть на сході України двох британських волонтерів.
Про це пише BBC.
Працівники благодійної організації Кріс Перрі та Ендрю Бегшоу працювали волонтерами майже з самого початку нападу Росії, а зникли безвісти 6 січня. Востаннє їх бачили поблизу Соледара, де точилися важкі бої.
Раніше Форін-офіс неодноразово застерігав британців від поїздок в Україну, попереджаючи, що це небезпечно для життя.
Як розповіли родичі загиблих, Кріса та Ендрю вбили під час спроби евакуації літньої жінки: у їхню машину потрапив артилерійський снаряд.
Раніше у січні найманці з ПВК Вагнера заявили, що знайшли тіло одного із британців.
Нагадаємо, у бою із російськими загарбниками 21 січня під Соледаром у Донецькій області загинули харківські альпіністи Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв.