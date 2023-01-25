У Сполученому Королівстві підтвердили смерть двох британських волонтерів на війні в Україні

Вони допомогали українцям майже з спочатку російського нападу.

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило смерть на сході України двох британських волонтерів.

Про це пише BBC.

Працівники благодійної організації Кріс Перрі та Ендрю Бегшоу працювали волонтерами майже з самого початку нападу Росії, а зникли безвісти 6 січня. Востаннє їх бачили поблизу Соледара, де точилися важкі бої.

Раніше Форін-офіс неодноразово застерігав британців від поїздок в Україну, попереджаючи, що це небезпечно для життя.

Як розповіли родичі загиблих, Кріса та Ендрю вбили під час спроби евакуації літньої жінки: у їхню машину потрапив артилерійський снаряд.

Раніше у січні найманці з ПВК Вагнера заявили, що знайшли тіло одного із британців.

Нагадаємо, у бою із російськими загарбниками 21 січня під Соледаром у Донецькій області загинули харківські альпіністи Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв.