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В бою із окупантами загинули харківські альпіністи Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв

Двоє друзів загинули в одному бою проти росіян.

В бою із окупантами загинули харківські альпіністи Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв
Фото: Пресслужба Верховної Ради

В бою із російськими загарбниками 21 січня під Соледаром у Донецькій області загинули харківські альпіністи Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

“У перші дні військового вторгнення вони разом добровільно пішли захищати українську землю, воювали у спеціальному підрозділі та загинули поруч в одному бою”, - йдеться у повідомленні.

Обом загиблим було по 35 років, вони дружили, разом тренувалися, змагалися та їздили в гори. 

Олександр Заколодний - майстер спорту з альпінізму, кандидат у майстри спорту зі скелелазіння та туризму, член збірної команди України з альпінізму, віце-президент Федерації альпінізму та скелелазіння України, “Сніговий барс”, учасник Гімалайських експедицій, адміністратор харківського скеледрому “Вертикаль”. 

Григорій Григор'єв - кандидат у майстри спорту зі скелелазіння, другий розряд з альпінізму. Виконував багато громадських справ, працюючи на скеледромі “Вертикаль”.

Нагадаємо, в боях проти російських агресорів під Сватовим Луганської області загинули майстер спорту України з дзюдо та самбо Максим Чумак та головний тренер київської команди Mafia Swim Team, ультраплавець, чемпіон, рекордсмен Михайло Кобижча.

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