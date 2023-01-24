24 січня Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді прибув до Харкова.

Як повідомили в пресслужбі Харківської міськради, гість оглянув руйнування на Північній Салтівці, спричинені російськими обстрілами, а також ознайомився з процесом ремонтно-відновлювальних робіт та поспілкувався з жителями міста.

До Харкова Гранді уже побував у Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі. Верховний комісар ООН у справах біженців запевнив харківʼян у подальшій гуманітарній і фінансовій підтримці з боку ООН.

Фото: Пресслужба Харківської міськради

Фото: Пресслужба Харківської міськради

Фото: Пресслужба Харківської міськради

Фото: Пресслужба Харківської міськради

Нагадаємо, раніше Управління Верховного комісара передало Києву гуманітарну допомогу для вимушених переселенців та малозабезпечених осіб.

Загалом понад мільйон українців отримали зимову допомогу від Агентства ООН у справах біженців.