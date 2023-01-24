ДТЕК буде судитися зі НКРЕКП

У ДТЕК заявили, що підуть в суд через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

На засіданні 24 січня НКРЕКП ухвалила рішення накласти штрафи на АТ "ДТЕК Одеські електромережі" та ПАТ "ДТЕК Київські електромережі".

"...Енергетики ДТЕК та інших енергетичних компаній роблять все можливе для рівномірного і справедливого розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами... Саму тому компанія не згодна з сьогоднішнім рішенням НКРЕКП та оскаржить його в суді", - йдеться в повідомленні. У ДТЕК заявили, що докладуть усіх зусиль, аби "захистити чесне ім’я своїх працівників і всіх тих, хто сьогодні тримає енергетичний фронт".

Нагадаємо, НКРЕКП оштрафувала два товариства через недотримання вимог нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.