Окупанти в Криму знімають з айтішників мобілізаційну "бронь"

Всім цим людям почали приходити повістки.

Росіяни в Криму знімають мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців та економістів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На кожному підприємстві існує мобілізаційне "бронювання" фахівців які не підлягають призову до армії. Проте в Криму це вже не стосується, економістів, фінансистів та IT-фахівців", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС повідомили, що всім цим категоріям почали приходити повістки до "військкоматів" окупованого Криму.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованих районах Луганщини ворог призвав до армії співробітників так званого МНС.