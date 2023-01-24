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Окупанти в Криму знімають з айтішників мобілізаційну "бронь"

Всім цим людям почали приходити повістки.

Окупанти в Криму знімають з айтішників мобілізаційну "бронь"
Фото: ЗМІ окупантів

Росіяни в Криму знімають мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців та економістів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На кожному підприємстві існує мобілізаційне "бронювання" фахівців які не підлягають призову до армії. Проте в Криму це вже не стосується, економістів, фінансистів та IT-фахівців", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС повідомили, що всім цим категоріям почали приходити повістки до "військкоматів" окупованого Криму.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованих районах Луганщини ворог призвав до армії співробітників так званого МНС.

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