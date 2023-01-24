Окупанти в Криму знімають з айтішників мобілізаційну "бронь"

Росіяни в Криму знімають мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців та економістів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На кожному підприємстві існує мобілізаційне "бронювання" фахівців які не підлягають призову до армії. Проте в Криму це вже не стосується, економістів, фінансистів та IT-фахівців", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС повідомили, що всім цим категоріям почали приходити повістки до "військкоматів" окупованого Криму.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованих районах Луганщини ворог призвав до армії співробітників так званого МНС.