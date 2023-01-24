Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка

Хоча про офіцерське звання Тимошенка, якщо раптом воно в нього є, широкому загалу невідомо. Працюючи в ОП, він відповідав за інформаційну, пізніше – регіональну політику, курував будівельну сферу. Став фігурантом низки скандалів, які, вочевидь, зрештою і призвели до його відставки.

У прощальному дописі в Телеграм Тимошенко подякував президенту Володимиру Зеленському "за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини", очільникам обласних військових адміністрацій і мерам – "за конструктив у суперечках", своїй команді і українцям за довіру, ЗСУ – за боротьбу, родині – за підтримку.

Не встиг заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написати заяву щодо звільнення з посади "за власним бажанням" , як на сайті президента вже оприлюднили підписаний указ про його звільнення .

Заступником глави Адміністрації президента України (Офіс президента України) тридцятирічний Кирило Тимошенко був призначений 21 травня 2019 року, тобто ще за попереднього глави ОП Андрія Богдана.

Під час президентської кампанії 2019-го Кирило Тимошенко у штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського займався медіа і креативом виборчої кампанії. Журналісти відзначали, що саме Тимошенко створив відеообраз кандидата в президенти Володимира Зеленського. Продакшн Кирила Тимошенко GoodMedia знімав усі ролики Зеленського, зокрема і найвідоміший – виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон. При цьому після виборів 2014 Тимошенко встиг попрацювати над організацією інавгурації Петра Олексійовича.

Після звільнення в листопаді 2020 року першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова Кирило Тимошенко почав опікуватися регіонами. Саме тоді в інтерв’ю “Forbes Україна” він зробив скандальну заяву щодо підпорядкування йому очільників обласних держадміністрацій, зокрема назвав голову Львівської ОДА Максима Козицького “своїм підлеглим губернатором”.

Крім того, заступник Єрмака повідомив, що час від часу звільняє губернаторів (хоч такого поняття в Україні немає), які не можуть впоратися зі своїми обов’язками.

Нагадаємо, що, за Конституцією України, голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед президентом і Кабінетом міністрів, підзвітні й підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Під час пандемії коронавірусу журналісти закидали Тимошенку курування приватним антиковідним фондом, до якого у добровільно-примусовому порядку закликали переказувати гроші власників великих бізнесів.

"Попри медійний галас на початку, вже під осінь історію з цим фондом в ОП по-тихому зам’яли", – стверджували журналісти "Прямого". А коли, мовляв, про витрати фонду запитали офіційно, виявилося, що у Зеленського нічого про це не знають.

Потім Кирило Тимошенко став куратором президентського проєкту "Велике будівництво", і там теж не обходилося без конфліктів.

Зокрема заступник Андрія Єрмака згадувався в розслідуванні "Наших грошей".

Відлунням одного з "будівельних" скандалів них стали проведені наприкінці минулого року детективами Національного антикорупційного бюро обшуки в Дніпрі у фігурантів пов’язаної з "Великим будівництвом" кримінальної справи.

Згідно з даними джерел журналістів "Схем", слідчі дії проводилися у кабінеті голови обладміністрації Валентина Резніченка, у Департаменті ЖКГ, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва та реконструкції доріг, та низці інших департаментів ОВА. А також у підрядників ОВА – в приміщеннях фірми "Будінвестінжиніринг", повʼязаної з жінкою, яку джерела журналістів називали подругою Резніченка.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" зʼясували, що Дніпропетровська ОВА виділила рекордні кошти – 2,314 млрд гривень – на відбудову доріг в області. Сума вища, ніж в областях, де дороги постраждали від російських обстрілів значно більше.

Офіс президента обіцяв прокоментувати розслідування після отримання всіх пояснень від обласної адміністрації і від компанії, про яку йшлося в журналістському розслідуванні.

Видання "Бабель" свого часу звертало увагу на всеукраїнський форум "Україна 30", який проходив з лютого до серпня 2021 року в київському виставковому центрі "Парковий".

У форумі брали участь премʼєр-міністр Денис Шмигаль, глава Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, міністри, глави держпідприємств тощо, їх виступи часто цитували провідні ЗМІ та показували телеканали. Водночас організатори форуму залишилися за кадром. Видання зʼясувало, що "Україну 30" організувала і провела приватна компанія Goodmedia – та сама, засновником і до березня 2020 року керівником якої був Кирило Тимошенко. Потім компанію очолила його дружина Олена Тимошенко, але до вересня 2021-го Кирило Тимошенко значився на сайті компанії як CEO. Його фото видалили з сайту після того, як журналісти почали розслідування і звʼязалися з ОП і Goodmedia.

Організатором форуму Goodmedia стала без конкурсу і за свої послуги офіційно отримала мільйони гривень. За даними журналістів, участь у форумі великих приватних компаній та навіть багатьох неурядових організацій була платною. І в цьому не було б ніякого криміналу, якби кілька джерел на умовах анонімності не розповіли "Бабелю", що взяти участь в "Україні 30" їм пропонували безпосередньо з Офісу президента і одразу попереджали, що форуму потрібне фінансування.

Однак і це журналістське розслідування, схоже, залишилося без наслідків.

У липні минулого року мер Чернігова Владислав Атрошенко публічно насварився на Кирила Тимошенка, який завадив Атрошенку поїхати на міжнародну конференцію з відновлення України в Лугано.

"Пан чиновник розписався у перешкоджанні виконувати службові обов’язки голові прифронтового обласного центру та зловживанні власним службовим становищем. Зізнався у порушенні закону. Чернігівці здивовані та вкрай обурені таким безглуздим та безвідповідальним вчинком цього чиновника Офісу Президента. Також дивно чути від призначеного посадовця натяки з погрозами обраному людьми міському голові. Ці погрози на адресу не просто міського голови. Ці погрози усьому Чернігову та його мешканцям", – заявив Атрошенко. За його словами, європейські партнери України теж "шоковані такою поведінкою представників державної влади".

Напередодні заступник керівника Офісу Президента Тимошенко зазначив, що мери, які "обурюються, що їх не випускають за кордон", мають зрозуміти сигнал. "Для тих, кому сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас", – написав він у Telegram, перефразувавши відоме звернення Володимира Зеленського.

Набагато гучнішим був скандал щодо використання Кирилом Тимошенком як службового одного з п’ятдесяти автомобілів Chevrolet Tahoe, переданих Україні американською компанією General Motors для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій. Про це йшлося в сюжеті Bihus.Info.

За повідомленням американської сторони, авто передали українському Міністерству інфраструктури. Потім ці автомобілі були розподілені між різними установами, і щонайменше один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами, яке, в свою чергу, опікується Офісом Президента України.

За словами Тимошенка, більше 100 автомобілів, які вже перебувають на балансі автобази ДУС, серед яких і кількарічні Toyota Camry та Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне. “На ньому вже наїздили близько 40 000 кілометрів, їжджу разом зі співробітниками Офісу, регіонального департаменту, тому що ми намагаємося якомога швидше їхати на деокуповані території, щоб проконтролювати що там відбувається,” – заявляв Тимошенко. Утім, після розголосу пообіцяв більше цим автомобілем не користуватися. Згодом очільник НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє, чому заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовував дорогу автівку Chevrolet Tahoe, яка мала використовуватися для гуманітарних місій.

Потяг Кирила Тимошенка до дорогих "залізних коней" став предметом ще одного журналістського розслідування. Журналісти "Української правди" помітили заступника керівника ОП за кермом нового Porsche Taycan 2021 року вартістю близько $100 000.

Авто належало ТОВ "Новем Логістик", зареєстрованому в Києві за адресою Паркова дорога, 16 а. За цією адресою розташований конгресово-виставковий центр "Парковий", де до 24 лютого регулярно збиралась фракція партії "Слуга народу", йшлося в матеріалі УП.

Єдиним власником компанії був непублічний бізнесмен Вемір Давітян. У коментарі УП Давітян повідомив, що надавав машину на "тест-драйв", оскільки йому вона не підійшла. На наявних у редакції матеріалах із камер "Безпечного міста" Давітян жодного разу не був зафіксований за кермом.

Журналісти з’ясували також, що Тимошенко мешкає в заміському поселенні, популярному серед української еліти, в маєтку площею майже 1200 квадратних метрів із власним виходом до водойми. Маєток належить бізнесмену Ігорю Ніконову – одному з найбільших забудовників столиці.

Відповідно до договору оренди, маєток орендувала дружина Кирила Тимошенка. Вартість оренди складала 230 000 гривень на місяць, що становить близько 6 000 доларів, тоді як на ринку середня вартість винаймання будинків аналогічної площі у цьому котеджному містечку коливалася в діапазоні від 10 до 25 тисяч доларів.

Тобто публічний куратор будівельного напрямку винаймав житло в одного з найбільших забудовників. На питання про можливий конфлікт інтересів Тимошенко відповів, що Ніконов не бере участі в державних проєктах. Але за кілька тижнів після цієї заяви на сторінці будівельної компанії Ніконова з'явилося повідомлення про те, що два житлові квартали КАН Девелопмент долучилися до державної програми "єОселя" – пільгової іпотеки житла. Збіг?

У коментарі УП Тимошенко додав, що він та його родина мають офіційні статки і для оренди маєтку, і для купівлі "Порше", якби вони вирішили піти і на цей крок. І це правда. Водночас закон переходу кількості скандалів у якість, тобто в звільнення їх фігуранта, вочевидь, спрацював і цього разу.

Найімовірнішим наступником Кирила Тимошенка співрозмовники LB.ua у владних колах називають нинішнього очільника Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулебу.

Ще одним кандидатом джерела вважають керівника кабінету голови ОПУ Андрія Єрмака Андрія Готу.