25 січня російська армія атакувала Берислав Херсонської області.
Про це повідомив у Телеграм голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.
Снаряди влучили в продуктовий магазин. Загинули двоє людей. Російські снаряди також влучили в заклад освіти та житлові будинки.
Внаслідок влучань поранені троє місцевих жителів. Вони знаходяться у лікарні.
Нагадаємо, що протягом 24 січня шестеро мирних українців були поранені ворожими обстрілами в Херсонській області. В селі Бериславського району загинув 34-річний чоловік.