25 січня російська армія атакувала Берислав Херсонської області.

Про це повідомив у Телеграм голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Снаряди влучили в продуктовий магазин. Загинули двоє людей. Російські снаряди також влучили в заклад освіти та житлові будинки.

Внаслідок влучань поранені троє місцевих жителів. Вони знаходяться у лікарні.

Фото: Володимир Літвінов

Нагадаємо, що протягом 24 січня шестеро мирних українців були поранені ворожими обстрілами в Херсонській області. В селі Бериславського району загинув 34-річний чоловік.