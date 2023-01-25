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Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині, двоє загиблих

Снаряди влучили в продуктовий магазин.

Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині, двоє загиблих
Фото: Володимир Літвінов

25 січня російська армія атакувала Берислав Херсонської області. 

Про це повідомив у Телеграм голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Снаряди влучили в продуктовий магазин. Загинули двоє людей. Російські снаряди також влучили в заклад освіти та житлові будинки.

Внаслідок влучань поранені троє місцевих жителів. Вони знаходяться у лікарні.

Фото: Володимир Літвінов

Нагадаємо, що протягом 24 січня шестеро мирних українців були поранені ворожими обстрілами в Херсонській області. В селі Бериславського району загинув 34-річний чоловік. 

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