Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили на сході російський штурмовик Су-25 та “Орлан”

Українські воїни продовжують збивати російських “пташок”.

ЗСУ знищили на сході російський штурмовик Су-25 та “Орлан”
Збитий українськими воїнами російський БПЛА «Орлан-10»
Фото: надано автором

Українські зенітники знищили на східному напрямку ворожий штурмовик Су-25 і безпілотний літальний апарат “Орлан-10”.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

“25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, всього Україна отримає від Європи 80 “Леопардів”. Європейські країни хочуть зробити два батальйони, кожен з яких має 40 основних бойових танків Leopard. А США підготують ще один танковий батальйон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також