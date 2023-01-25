ЗСУ знищили на сході російський штурмовик Су-25 та “Орлан”

Українські зенітники знищили на східному напрямку ворожий штурмовик Су-25 і безпілотний літальний апарат “Орлан-10”.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

“25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, всього Україна отримає від Європи 80 “Леопардів”. Європейські країни хочуть зробити два батальйони, кожен з яких має 40 основних бойових танків Leopard. А США підготують ще один танковий батальйон.