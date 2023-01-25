"Це був другий день окупації населеного пункту. Люди їхали до своїх домівок на Луганщину".

У смт Борова Ізюмського району правоохоронці зафіксували чергове звірство окупантів - два евакуаційні автобуси з мирними жителями, розстріляні російськими військовими.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, це сталося 14 квітня 2022 року.

"Це був другий день окупації населеного пункту. Люди їхали до своїх домівок у Луганській області. Ворог підступно, цинічно та цілеспрямовано почав стріляти з крупнокаліберного кулемету та стрілецької зброї по автобусах з людьми", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено загибель щонайменше дев’яти осіб, вони згоріли живцем в автобусі. Також встановлено, що 13 осіб врятувались та були доставлені до місцевої лікарні.

У травні всіх загиблих поховав мешканець смт Борова. 24 січня 2023 року прокурори спільно зі слідчими Нацполыцыъ провели ексгумацію. Наразі рештки тіл направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, в січні Європарламент ухвалив рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні.