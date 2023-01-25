Кабмін погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів (оновлено)
Кабмін погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів (оновлено)
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові знищили командний пункт ворога під час нічного рейду в районі Нової Каховки

Зокрема, бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А та захопили полоненого.

Українські військові знищили командний пункт ворога під час нічного рейду в районі Нової Каховки
Фото: ГУР

Спецпідрозділ ГУР Міноборони за підтримки ЗСУ здійснив нічний рейд в районі Нової Каховки. 

Про це повідомляє ГУР Міноборони. 

“У ніч з 23 на 24 січня група спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України за участі Збройних сил України провела розвідувальний рейд в тил окупантів у районі Нової Каховки. Попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів, розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління рашистів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег. 

Вступивши у бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт. 

“Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, рашисти одразу залучили бойові резерви – підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку. Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що в ході бою ворог поніс суттєві втрати. Наші бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А та захопили полоненого. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.

Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі пролунав вибух у казармі, де перебували понад 200 російських військових. Армія ворога понесла втрати. Деталі з'ясовуються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також