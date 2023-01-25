Спецпідрозділ ГУР Міноборони за підтримки ЗСУ здійснив нічний рейд в районі Нової Каховки.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

“У ніч з 23 на 24 січня група спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України за участі Збройних сил України провела розвідувальний рейд в тил окупантів у районі Нової Каховки. Попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів, розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління рашистів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег.

Вступивши у бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт.

“Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, рашисти одразу залучили бойові резерви – підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку. Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході бою ворог поніс суттєві втрати. Наші бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А та захопили полоненого. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.

Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі пролунав вибух у казармі, де перебували понад 200 російських військових. Армія ворога понесла втрати. Деталі з'ясовуються.