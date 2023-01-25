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Росіяни за добу 52 рази обстріляли Херсонщину, є загиблий та поранені

Місто Херсон окупанти обстріляли 12 разів.

Росіяни за добу 52 рази обстріляли Херсонщину, є загиблий та поранені
Фото: Ярослав Янушевич

За минулу добу російські війська 52 рази обстріляли Херсонщину.

Про це повідомляє обласна державна адміністрація.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 52 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, авіації, також по області завдано ракетних ударів", - йдеться в повідомлення.

Місто Херсон росіяни обстріляли 12 разів. Ворожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли одна людина загинула, ще шестеро осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали гучні вибухи.

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