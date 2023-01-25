За останні кілька місяців цвинтар, який використовує російська група військових найманців ПВК Вагнера, стрімко збільшився у розмірах.

Про це пише The New York Times, посилаючись на аналіз супутникових знімків і відеозаписів.

Так, супутниковий знімок, зроблений 24 січня, показує близько 170 ділянок для поховання в районі кладовища. Ця кількість зросла майже в сім разів, ніж на супутникових знімках, зроблених лише два місяці тому.

Зазначається, що це є візуальним доказом того, що вторгнення в Україну завдає втрат Вагнеру, особливо його рядовим солдатам.

"Уряд США стверджує, що втрати Вагнера на полі битви обчислюються тисячами. 90% із них - ув’язнені, яких завербували для боротьби в обмін на звільнення з в’язниці, якщо вони виживуть", - пише видання.

Фото: nytimes.com

Фото: nytimes.com

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 50 тис. завербованих до ПВК Вагнера в’язнів у строю залишилося близько 10 тис. осіб.