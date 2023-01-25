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Блінкен і міністр закордонних справ Японії обговорили з партнерами підтримку України

Йшлося про допомогу енергетичному сектору.

Блінкен і міністр закордонних справ Японії обговорили з партнерами підтримку України
ЕРА/UPG
Фото: Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі провели 24 січня зустріч з “Великою сімкою” та іншими ключовими партнерами для підтвердження колективної підтримки енергетичного сектору України.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту.

“Секретар та його колеги повторили заклик до Росії припинити свої напади на людей України та їхні енергетичну інфраструктуру та системи опалення”, – зазначено у повідомленні.

Партнери зобов’язалися продовжувати тісну координацію з надання обладнання та гуманітарної підтримки українцям цієї зими.

Також йшлося про закупівлю необхідної інфраструктури та підтримку довгострокового бачення України щодо модернізації та декарбонізації своєї енергетичної мережі та інтеграції з європейською системою. 

Блінкен наголосив на твердому зобов’язанні Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, США надають Україні 125 млн доларів на електричне обладнання та інші матеріали, щоб допомогти енергетикам відновлюватись після російських обстрілів. Кошти планується використати для закупівлі резервного електрообладнання для систем водопостачання та теплопостачання Києва, а також для поповнення запасів газових турбін, трансформаторів та іншого життєво необхідного енергетичного обладнання.

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