Росія дезінформує, що техніка від партнерів України “стара і часто ламається”

Її нібито “ремонтувати її в Україні нереально і доводиться відправляти за кордон".

Російські медіа розпосюджують дезінформацію, що “стара техніка, яку Україні надають партнери часто ламається”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Навіть після проходження ремонту, вона не витримує умов війни та виходить з ладу”, – цитує окупантів ЦПД.

Її нібито “ремонтувати її в Україні нереально і доводиться відправляти за кордон, що коштує великих грошей”.

Окрім того, російські ЗМІ розпосюджують фейк, що “сапери ВС РФ на Авдіївському напрямку розмінували міну направленої дії з посланням від саперів ЗСУ: “Дай Бог дембель і вам, і нам! Воювати один з одним – недобре”.

“Схоже, що й (українським військовим) поступово приходить розуміння того, в яку прірву їх кинув київський режим”, – пишуть російські медіа.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що Україна нібито пропонувала Мінську укласти пакт про ненапад. При цьому він знову звинуватив Київ у підготовці "бойовиків та екстремістів". Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву, наголосивши, що Україна не планувала раніше і не планує зараз нападати на Білорусь і вважає важливим, аби країна не вступила у війну, розв'язану Росією.