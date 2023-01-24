Залужний пожертвував на потреби ЗСУ успадкований мільйон доларів, - NYT

Видання стверджує, що у військовій прес-службі факт пожертви підтвердили.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пожертвував військовим 1 млн доларів.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Залужний отримав гроші у спадок від українського американця Григорія Степанця.

“У військовій прес-службі факт пожертви підтвердили”, - повідомляє видання.

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула розповів, на що витратили зібрані спільно з активістом Сергієм Стерненком 352 млн гривень. Цей збір було оголошено 10 жовтня, після перших масованих російських ударів по обʼєктах інфраструктури. На ці гроші придбали 142 дрони з різними тактико-технічними характеристиками.