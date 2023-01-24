Залужний пожертвував на потреби ЗСУ успадкований мільйон доларів, - NYT

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пожертвував військовим 1 млн доларів.
Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що Залужний отримав гроші у спадок від українського американця Григорія Степанця.
“У військовій прес-службі факт пожертви підтвердили”, - повідомляє видання.
Нагадаємо, волонтер Сергій Притула розповів, на що витратили зібрані спільно з активістом Сергієм Стерненком 352 млн гривень. Цей збір було оголошено 10 жовтня, після перших масованих російських ударів по обʼєктах інфраструктури. На ці гроші придбали 142 дрони з різними тактико-технічними характеристиками.