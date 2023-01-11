За зібрані Притулою і Стерненком "на помсту" 352 млн гривень придбали 142 безпілотники

У твіттері Притула опублікував звіт щодо придбаного – це 142 дрони з різними тактико-технічними характеристиками:

50 дронів 30 кг, 800 км – 200 000 гривень

50 дронів 3 кг, 30 км – 100 266 300 грн

42 штуки по 8 кг, 200 км – 51 168 600 грн

"3 місяці тому ми зі Стерненком закінчили збір «На помсту». За добу ми акумулювали 352 млн грн, які заплановали витратити на «бавовну». Як ми і обіцяли, бавовни буде багато. І буде вона на різних дистанціях!" – написав він.

Залишок після купівлі – 565 100 грн – фонд Сергія Притулу спрямував на придбання чергового комплексу БпЛА "Валькірія".

У межах збору "На помсту" Стерненко і Притула планували зібрати 100 млн гривень, але за добу їм надіслали утричі більше – 352 млн. Волонтери зазначали, що на ці кошти збираються закупити дрони-камікадзе RAM II UAV.

RAM ІІ UAV – це сучасний безпілотник з баражуючим боєприпасом на базі одного з найкращих українського БпЛА "Лелека-100". Його виробляють спільними зусиллями та за підтримки цілого консорціуму українських компаній, зокрема таких як CDET (спеціалізується на оборонних і радіоелектронних технологіях), Ukrainian Armor (науково-виробнича компанія в сфері ВПК), Neo Tech (військові технології), Ukroboronprom (стратегічний виробник озброєння та військової техніки), Spectechnoexport (сприяє розвитку ВПК та залученню технологій) та низки інших виробників та постачальників.