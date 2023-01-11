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Правоохоронці розшукують освітянку, яка очолила окупаційне управління освіти в Каховці

Жінку збираються судити за колабораціонізм.

Правоохоронці розшукують освітянку, яка очолила окупаційне управління освіти в Каховці
Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині правоохоронці розшукують освітянку, яка очолила окупаційне управління освіти в Каховці. Жінку збираються судити за колабораціонізм. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.  Слідством установлено, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну обвинувачена підтримала окупаційний режим країни-агресора та почала співпрацювати з ворогом. У квітні 2022 року вона добровільно погодилася на пропозицію представників окупаційної влади та зайняла посаду так званого «начальника відділу освіти, спорту, культури та молоді військово-цивільної адміністрації міста Каховка».

На псевдопосаді обвинувачена «призначала» на посади директорів шкіл, які погодились підпорядковуватись окупаційній адміністрації, та проводила інвентаризацію матеріальних цінностей закладів середньої освіти. 

Також обвинувачена допомагала окупаційній владі впроваджувати на території області навчальний процес за стандартами освіти РФ.   Наразі обвинувачена оголошена в розшук.

Нагадаємо, викладачку столичної гімназії судитимуть за заклики до повалення влади в Україні. Підозрювана перебуває під вартою.

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