На війні загинув прикордонник Микола Літвінов

Чоловік загинув під час обстрілу окупантами українських позицій зі ствольної та реактивної артилерій на сході країни.

На початку січня на російсько-українській війні загинув прикордонник Микола Літвінов.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

“Захищаючи Україну від окупантів, загинув прикордонник Микола Літвінов. Прикордонник Микола Літвінов загинув 2 січня 2023 року під час обстрілу позицій зі ствольної та реактивної артилерій на сході України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік проходив службу у Луганському прикордонному загоні та захищав Батьківщину, як мужній воїн та справжній син свого народу.

Нагадаємо, в кінці грудня під Бахмутом загинув сумський спортсмен Андрій Дмітрієв. До цього на російсько-українській війні загинув Заслужений артист України Сергій Шкварченко.