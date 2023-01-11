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На війні загинув прикордонник Микола Літвінов

Чоловік загинув під час обстрілу окупантами українських позицій зі ствольної та реактивної артилерій на сході країни.

На війні загинув прикордонник Микола Літвінов
Микола Літвінов
Фото: ДПСУ

На початку січня на російсько-українській війні загинув прикордонник Микола Літвінов. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ)

“Захищаючи Україну від окупантів, загинув прикордонник Микола Літвінов. Прикордонник Микола Літвінов загинув 2 січня 2023 року під час обстрілу позицій зі ствольної та реактивної артилерій на сході України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік проходив службу у Луганському прикордонному загоні та захищав Батьківщину, як мужній воїн та справжній син свого народу.

Нагадаємо, в кінці грудня під Бахмутом загинув сумський спортсмен Андрій Дмітрієв. До цього на російсько-українській війні загинув Заслужений артист України Сергій Шкварченко.

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