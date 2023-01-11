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Заяви Росії про захоплення Соледара не відповідають дійсності, – Череватий

Опубліковані бойовиками "Вагнера" фото нібито з шахти були зроблені в іншому місті Донецької області. 

Заяви Росії про захоплення Соледара не відповідають дійсності, – Череватий
ПВК Вагнера вдає, що перебуває в шахті Соледара
Фото: СтратКом ЗСУ

Заяви росіян про захоплення Соледара не відповідають дійсності. Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив у коментарі Суспільному. 

Череватий порадив слідкувати за повідомленнями Генерального штабу ЗСУ.

"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу, чекайте", – сказав він.

Вночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина заявила, що нібито вся територія міста взята під контроль їхніми бойовиками. Найманці також опублікували фото нібито з соляної шахти. 

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали цю інформацію ворожою інформаційно-психологічною операцією. На опублікованих окупантами світлинах можуть бути печери Володимирівки Донецької області. 

"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", – йдеться у повідомленні управління.

Нагадаємо, 9 січня росіяни почали потужний штурм Соледара. Після відступу вони провели перегруповання, змінили тактику і стали штурмувати. Для цього Росія задіяла найбільш підготовлений резерв бойовиків ПВК. 

На думку британського міністерства оборони, окупанти хочуть захопити Соледар, аби завдяки цьому оточити Бахмут. 

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