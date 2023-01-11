Росіяни за добу обстріляли Херсонщину 63 рази

За минулу добу, 10 січня, росіяни обстріляли Херсонщину 63 рази, поранивши 5 людей.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Російські окупанти 63 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон росіяни обстріляли 24 рази – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Окупанти атакували освітній заклад, лікарню, приватні та багатоквартирні будинки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої доби через російські обстріли 5 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, росіяни проводять рейди окупованою територією Херсонської області. РФ веде перепис хлопців, які залишились в окупованих селах.