Російська армія втратила вбитими близько 112 960 осіб за час війни в Україні

Збройні сили відбили атаки окупантів на Харківщині, Луганщині і Донеччині.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 112 960 військових. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 490 окупантів, 10 танків і 5 артилерійських систем.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 094 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,

артилерійських систем – 2 078 (+5) од,

РСЗВ – 437 (+3) од,

засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 184 (+1).

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка – Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.