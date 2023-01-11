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У Мелітополі вибухнула військова база росіян, – Центр нацспротиву

Здетонував склад боєприпасів на території захопленого росіянами заводу.

У Мелітополі вибухнула військова база росіян, – Центр нацспротиву
Мелітополь, ілюстративне фото
Фото: Іван Федоров у Telegram

У Мелітополі вибухнула військова база росіян. 

Про це повідомили у Національному центрі спротиву

“Підпілля і надалі допомагає продовжити сезон “бавовни” на військових об’єктах окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Цього разу здетонував склад боєприпасів на території захопленого росіянами заводу “Гідромаш”. Вибухи тривали кілька годин. 

“Якщо ви маєте інформацію щодо пересування та розміщення ворожих військ, пишіть через спеціальну форму”, – додали у ЦНС.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі фіксують велику кількість переодягнених окупантів, які вишукують учасників місцевого руху спротиву.

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