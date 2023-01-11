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Діє угода про взаємне визнання посвідчень водія між Україною та Туреччиною

Документи можна буде обміняти.

Діє угода про взаємне визнання посвідчень водія між Україною та Туреччиною
Фото: телеканал ДОМ

10 січня набула чинності Угода про взаємне визнання і обмін національних посвідчень водія між Україною та Туреччиною.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Це означає, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, можуть обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. 

Так само і громадяни Туреччини, які тимчасово або постійно проживають в Україні та мають турецьку посвідку водія, можуть обміняти її без складання іспитів у сервісному центрі МВС.

Двостороння угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.

Нагадаємо, з 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів для отримання водійських прав відбувається за новим алгоритмом.

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