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Росіяни обстріляли дві громади Сумської області

Окупанти обстрілювали Сумщину з мінометів.

Росіяни обстріляли дві громади Сумської області
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 10 січня, російські окупаційні війська завдали 33 удари по Великописарівській та Есманській громадах Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, Великописарівську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Усього було зафіксовано 12 прильотів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено склади місцевої ферми. 

По Есманьській громаді російські війська також ударили із мінометів, був 21 прильот. 

У всіх випадках обійшлось без жертв. 

Нагадаємо, у вівторок, 10 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці (Донецька область).

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