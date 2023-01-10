У вівторок, 10 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці (Донецька область).

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу російських військ ніхто не постраждав. На місці атаки у приватному секторі міста вже перебувають рятувальники та поліція.

"Росіяни влучили по дорозі у приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків", - розповів Кириленко.

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що минулої доби, 9 січня, російські окупанти поранили шістьох мирних жителів Донеччини.