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Окупанти обстріляли приватні будинки у Костянтинівці на Донеччині

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Окупанти обстріляли приватні будинки у Костянтинівці на Донеччині
Фото: Павло Кириленко

У вівторок, 10 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці (Донецька область).

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу російських військ ніхто не постраждав. На місці атаки у приватному секторі міста вже перебувають рятувальники та поліція.

"Росіяни влучили по дорозі у приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків", - розповів Кириленко.

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що минулої доби, 9 січня, російські окупанти поранили шістьох мирних жителів Донеччини.

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