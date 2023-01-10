Росіяни з метою провокації можуть обстріляти лікарню на окупованій Луганщині, - ЦНС

Російські військові мають намір здійснити обстріл одного з медичних закладів у Луганській області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація ворога на тимчасово окупованих територіях Луганщини має серйозні проблеми з настроями місцевого населення. Ключовим є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією із причин є перехід цивільних медичних закладів на обслуговування російських військових. Зокрема простих мешканців просто виганяють з лікарень або відмовляються надавати послуги", - йдеться у повідомленні.

Для того, аби дискредитувати ЗСУ, окупанти можуть обстріляти одну з лікарень області, де ще є цивільне населення. За інформацією підпілля, росіяни планують вдарити саме по відділенню з цивільними.

Нагадаємо, що в окупованому Антрациті на Луганщині росіяни вивезли вагітних жінок з пологового будинку, аби переобладнати його у військовий шпиталь.

Також у тимчасово окупованому Маріуполі лікарні переповнені, людей відмовляються госпіталізувати.